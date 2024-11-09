リクルート新TVCM「わからないまま、それでも」篇に起用されるYOASOBIの新曲「New me」が、11月11日（月）に配信リリースとなる。YOASOBIを生んだ小説投稿サイトmonogatary.comと、河出書房新社発行の文芸誌「文藝」がコラボした小説コンテスト「モノコン2023」の大賞受賞作品「白山通り炎上の件」（有手窓 著）を原作に制作された「New me」は、葛藤を抱えながらも、新しい日々に歩みを進める主人公の心境の変化を綴った歌詞と、