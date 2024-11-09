タレントのゆうちゃみこと古川優奈が８日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜・午後９時５８分）に出演した。この日、「モデル業界の裏話はないの？打ち上げとかは？」と聞かれた、ゆうちゃみは「コレクションの後は冷たい顔で帰っていく。『お疲れ様でした』もない」と、きっぱり。「仲はいいんですけど、個人個人でライバルだから、飲みに行こうとかは全くない」と続けると、「大物のモデルさんなら（ウォー