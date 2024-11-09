【スポーツ時々放談】【もっと読む】出雲駅伝でドーピング違反が判明…大学駅伝界に忍び寄る禁止薬物の影に「箱根」が呑まれる日池田向希（旭化成）のドーピング疑惑報道には驚いた。競歩界のエース、東京五輪とオレゴン世界選手権のメダリストは、歩形の美しさで国際的にも知られ、例えるなら80年代の瀬古利彦のような存在だ。世界陸連の独立監査機関（AIU）から暫定的な資格停止処分が下され、所属する旭化成、日本陸連が