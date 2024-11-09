JFA（日本サッカー協会）は6日、11月の2026年北中米W杯のアジア最終予選・敵地2連戦（15日のインドネシア戦=ジャカルタ、19日の中国戦=アモイ）の代表メンバー27人を発表した。【もっと読む】W杯本番で「背番号10」を着ける森保J戦士は誰？「候補3人」で競争激化英プレミアでプレーするMF遠藤航（31）やFW三笘薫（27）、フランスで存在感を増しているFW伊東純也（31）、得点力アップのスペインFW久保建英（23）ら主軸が順当に