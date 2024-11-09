「体に悪い念がついている。念を払うために体を清めた方がいい」【写真】中1女子に2万円渡し性的暴行…逮捕されたロリコン維新元議員・椎木保容疑者は小中高の元教員エロマッサージ師は口から出まかせを言って女性客を全裸にし、乳房や陰部をナデナデしていた。東京・世田谷区内にある紹介制のリラクセーション店「天と」で、施術を装い女性客にわいせつな行為をしたうえ、その様子を動画撮影したとして経営者の尾川昌史容疑者