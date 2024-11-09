【経済ニュースの核心】非鉄大手のJX金属が来年上場へ…ENEOSからの“親離れ”で生じる財務の不安「2011年の粉飾の立て直しを巡る人事の混乱がまだ尾を引いているような不祥事です。今回も一種のクーデターのように思えてなりません」大手信用情報機関幹部がこう指摘するのは、精密機器メーカー「オリンパス」のシュテファン・カウフマン社長兼CEO（56）が、10月28日付で事実上解任されたことだ。カウフマン氏が違法薬物を購入し