【マネーの教科書】#71米大統領選勝利で株価急騰1000円高！「トランプ買い」いつまで続く？ 専門家が先行き占うビットコインに再び注目が集まっている。円建てのビットコイン価格は10月30日に最高値を更新、1128万円に達した。6月7日に1124万円を超えて以来となる。世界的に先行き不明な状態が続く中、無国籍通貨のビットコインや金に資金シフトが起きているようだ。暗号資産の相場を下支えする動きも相次いでいる。国内では買