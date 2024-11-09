俳優の小栗旬（41）が、所属する芸能プロダクション「トライストーン・エンタテイメント」の代表取締役社長に就任して1年半ほどだが、早くも結果を出しそうだ。【もっと読む】伊藤健太郎の実写化作品で「原作読まない」発言が物議…“移籍後”のオファーにも影響か？トライストーンといえば綾野剛（42）や田中圭（40）、間宮祥太朗（31）や赤楚衛二（30）ほか多くの主演級俳優が所属。バラエティー番組でも大人気のピアニスト