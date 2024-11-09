先の衆院選で開票特番を担当した、NHKの牛田茉友アナ（39）が話題となっている。【もっと読む】有働由美子に強い追い風が！ 報道色薄れ“ぶっちゃけキャラ”で勝負OK、CMも解禁で本領発揮牛田アナは、低めの声の落ち着いた雰囲気で選挙結果や見通しを伝えていたが、政治記者や民放幹部の間で「あの夏目雅子似の女性は誰だ」と話題になったと一部で報じられた。もっとも牛田アナは、ファンの間ではSNS上で以前から注目されて