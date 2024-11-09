今の時代を生きる中高年男には、ひとつの憧れの象徴のようだ。俳優の遠藤憲一（63）が業界で人望があり、若手ともコミュニケーション上手であるというので話題である。このほどバラエティー番組に出演した遠藤はこう言った。【もっと読む】三池作品に出演直訴 遠藤憲一を変えた人生初の“モザイク”「（芸能界は）上下関係をしっかりして、ため口はダメとかよく言うじゃない。俺は結構そっちの方が好きなのよ。エンケンとか憲一