【お笑い界 偉人・奇人・変人伝】#217【写真】“メダルかじり虫”河村たかし名古屋市長の「本当の問題点」 大ブーイング行為を生んだ特権意識河村たかし◇◇◇先の衆議院議員選挙で15年ぶりに国政に復帰された河村たかしさん。私が構成を担当していた朝のワイドショー「痛快！エブリデイ」（関西テレビ）で10年近く国会議員として出演していただいていました。キャッチフレーズは「総理をめざす男」。関西の雄弁