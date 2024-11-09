【進化したiPhoneマップ】24年秋にリリースされたiOS 18では、ウォーキングのルートを自在にカスタマイズできる「カスタム経路」機能が追加されましたが、皆さんもう試されたでしょうか？カスタマイズした移動ルートを保存する機能は、競合の「Googleマップ」でもモバイルアプリなら利用できます。ただし、移動手段が「車」に限られるのが落とし穴。一方、Apple Mapsでは「ウォーキング」でのみ利用できるので、市街地の散策などに