シンガー・ソングライターの石崎ひゅーい（40）が9日までに自身のSNSを更新。俳優・仲野太賀（31）との2ショットを披露した。「新曲Season2のMV、早速感想ありがとうございます！是非、沢山見てねー」と書き出すと、飲食店での自身と仲野の2ショットをアップ。「今回Season2の主演を務めてくれた仲野太賀氏と参鶏湯を食べたのでご報告させて頂きます。写真撮影はSeason1(ピリオド)の主演を務めてくれた菅田将暉氏です。あり