張本美和卓球のチャンピオンズ・フランクフルトは8日、ドイツのフランクフルトで行われ、シングルス準々決勝で、女子の張本美和（木下グループ）は何卓佳（中国）に3―1で勝って準決勝に進んだ。大藤沙月（ミキハウス）は陳幸同に1―3で敗れ、4強入りを逃した。男子の松島輝空（木下グループ）は準々決勝で林詩棟（中国）に1―3で負けた。（共同）