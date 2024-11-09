ＤｅＮＡは９日、２０２５年シーズンのコーチングスタッフが決まったと発表した。今季日本シリーズを制し、来季５年目を迎える三浦大輔監督以下、１軍ベンチコーチに進藤達哉氏が復帰。１軍外野守備兼ベースコーチ兼野手コーチに河田雄祐氏、野手コーチに村田修一氏が加入するなどした。取材に応じた萩原チーム統括本部長は「この２年間で交流戦、ファームの日本選手権で優勝を経験したが、リーグ優勝を経験していない。全力で