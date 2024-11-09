◆番組での言動が「わがまま」「投げやり」と炎上元プロレスラーの長州力(72)が炎上しています。11月4日放送の『アイ・アム・冒険少年』（TBS系）の「脱出島」というコーナーに、5歳の孫、由真くんと娘婿の池野慎太郎さんと共に出演。無人島からイカダで脱出すべく、孫にもかっこいいところを見せようと意気込んでいた長州ですが、途中で体の不調を訴える事態に。もともと腰とヒザを痛めていたのに加えて、番組の拘束時間の