今年CDデビュー10周年を迎えるWEST.が、特別イベント『WEST. 10周年記念展 関西七色男大祭り』を東京・寺田倉庫E HALLで開催している。このイベントは、グループとしての1つの節目をファンとともに楽しみたいという思いから企画がスタート。10月31日に行われた取材会には、重岡大毅、中間淳太、藤井流星、小瀧望の4人が登場して、魅力溢れるコンテンツをアピールした。たくさんの提灯が飾られたお祭りのような会場に入ると、WE