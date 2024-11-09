過去5万本の記事より大反響だった話をピックアップ！（初公開2023年7月30日記事は取材時の状況、ご注意ください）＊＊＊飲食店を経営していると避けられないのがクレーマーや迷惑客への対応。2018年、福岡県八女市にラーメン店「あなたの心を鷲掴み」をオープンさせた三浦隆寛氏（38歳）も、店が軌道に乗りはじめた直後から迷惑客との攻防戦が続いている。三浦氏は自身が運営するYouTubeやTwitterなどで本音をズバ