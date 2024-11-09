先週はアメリカでブリーダーズカップ。そして地方競馬ではJBCと盛り沢山でしたが、中央競馬に関してはG1がおやすみ。しかし、今週のエリザベス女王杯からは年末のホープフルSまで毎週G1が開催されます。年末まで楽しみが続きますね！今回の記事ではG1連続開催の初戦「エリザベス女王杯」について解説していきます。幸先の良いスタートを切って、年末まで走り切りましょう！◆中距離以上の牝馬限定戦で序列が覆る理由エリザベ