ドジャースが獲得に乗り出しているとされるクロシェ(C)Getty Imagesドジャースがシカゴ・ホワイトソックスのギャレット・クロシェの獲得に興味を示していると現地時間11月7日（日本時間8日）、米メディアが報じている。 【関連記事】ドジャースは投手強化に躍起？ ホワイトソックス左腕と佐々木朗希のW獲得も画策か「選択肢は豊富に残されている」『CLUTCH POINTS』は記事の中で「各球団はMLB全体で最高のサウスポーの先発投