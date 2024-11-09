今季からプレミアリーグのサウサンプトンでプレーする日本代表DF菅原由勢。ここまで計10試合に出場しており、エヴァートン戦ではチームを待望の初勝利に導く決勝アシストも記録した。『BBC』によれば、サウサンプトンのラッセル・マーティン監督は、菅原についてこう話していたそう。「彼は異なる文化や環境に適応することがずば抜けている。彼のシーズンを妨げた唯一のことは、レスター戦での打撲と（日本代表期間中の）遠征量だ