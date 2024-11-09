お笑い芸人の中で、役者としても期待できるのはだれか。ドラマ偏愛コラムニストの吉田潮さんが作成した「役者として期待する芸人ランキング」を紹介する。第1回は男性部門ベスト10――。（第1回／全2回）写真＝iStock.com／Jag_cz※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Jag_cz■個人的願望込みの「期待度ランキング」10位は…朝ドラも大河もNetflixも、お笑い芸人の起用が話題を呼んでいる。独特の風貌やたたずまいを活かして