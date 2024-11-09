歓喜の天皇賞(秋)のあと、デルマーでのブリーダーズカップ、佐賀でジャパンブリーダーズカップと乗り歩いた怒涛の１週間が終わって、今週は土日とも京都に腰を据えて騎乗します。土曜3頭、日曜６頭と鞍数は控えめですが、エリザベス女王杯のハーパーなど中身は濃密です。楽しみなのは新馬戦の２頭で、土曜はセレクトセールで３億1900万円という高額で評価されたアスクセクシーモア、日曜はキタサンブラックの弟アルマデオロが