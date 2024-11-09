群馬県伊勢崎市で起きたトラックによる事故で、家族3人を亡くした遺族が危険運転致死傷罪で起訴された運転手の厳罰を求める署名を前橋地検に提出しました。【映像】遺族コメント「少しでも重い刑に」2歳の塚越湊斗くん、父親の寛人さん（26）、祖父の正宏さん（53）は5月、伊勢崎市で反対車線にはみ出してきた鈴木吾郎被告（70）が運転するトラックと衝突し、死亡しました。飲酒運転をしていたとされる鈴木被告の起訴内容に