アメリカ大統領選挙で勝利したトランプ氏は、気候変動対策の国際的な枠組み「パリ協定」からの脱退に向けて準備を進めているとアメリカメディアが報じました。ニューヨーク・タイムズによりますと、トランプ氏の政権移行チームはさっそく気候変動やエネルギー政策に関する大統領令の草案準備などに取りかかっているということです。このなかには「パリ協定」からの脱退も含まれていると報じています。トランプ氏は選挙期間