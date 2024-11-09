2軍監督兼投手コーディネーターは桑原義行氏が異例の就任DeNAは9日、2025年シーズンのコーチングスタッフを発表した。チーム統括本部長補佐だった進藤達哉氏が現場復帰し、1軍ベンチコーチに就く。河田雄祐氏は1軍外野守備兼ベースコーチ兼野手コーチとなった。また14年ぶりの古巣復帰となる村田修一氏は野手コーチに就任した。同役職はほかにも田代富雄氏、石井琢朗氏ら計6人が就いた。復帰した上田佳範氏は2軍外野守備兼ベー