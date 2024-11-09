グラビアアイドルの名取くるみが8日（金）、デコルテラインが目を引くバンドゥ姿を公開した。【別カット】“出る所出てる”、名取くるみの美乳ハイレグ姿「ミスFLASH 2021グランプリ」を受賞した“グラビア界一の黄金比ボディ”を持つ名取くるみ。「日本レースクイーン大賞2022」グランプリを受賞するなどレースクイーンとしても注目を集めている。名取は8日、「Calvin Kleinバンドゥタイプだよ大阪イベントで着ようかな..」と