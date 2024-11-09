「この川で２人、流されてみません？」「お前は、俺より先に、死んではならん。死ぬな」「ならば、道長さまも生きてくださいませ。道長さまが生きておられれば、私も生きられます」主人公・まひろ（吉高由里子）のこの言葉に、思わず涙を流す藤原道長（柄本佑）。NHKで好評放送中の大河ドラマ「光る君へ」。上に引用したのは、11月3日に放送された第四十二回「川辺の誓い」のクライマックスにおけるまひろと道長のやりとりだ。