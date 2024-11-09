ある日みほ(@miho_nekokichi)さんが子ども2人を連れて公園へ行くと、娘が先に来ていたお友達と遊びたがります。娘から「ママも一緒に」と誘われますが、下の子の相手で手が塞がっているみほさん。戸惑っているとおしゃれなママが…。 ©miho_nekokichi ©miho_nekokichi ©miho_nekokichi ©miho_nekokichi ©miho_nekokichi ©miho_nekokichi