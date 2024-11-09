◆第４４回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月２４日、東京・芝２４００メートル）２週前追い切り＝１１月９日、栗東トレセン凱旋門賞１２着に終わったシンエンペラー（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）が帰国後、初時計をマークした。ＣＷコース単走で８２秒６―１１秒０。馬なりでラストはシャープに伸びた。「普通に（状態は）いいですね。海外遠征の疲れも現状は感じません」と吉田助手は目を細めた。この秋は愛チャンピオ