日本でも一世風靡したイギリスの人気グループ「ワン・ダイレクション」のリアム・ペインが10月16日、アルゼンチン・ブエノスアイレスにあるホテルのバルコニーから転落し、31歳で死去した。事故から約3週間経った今週、遺体は故郷イギリスに帰国し、リアムに薬物を与えた疑いで3人が逮捕された。将来を誓った恋人のために、最近は薬物を断つ努力をしていたというリアム。アルゼンチンで一緒に休暇を過ごしていた彼女が、アメリ