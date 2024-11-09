相続税の未払いを続けていると、自身にペナルティが課せられるだけではありません。連帯納付義務で他の相続人が肩代わりをさせられ、周囲に迷惑をかけることにもなります。相続税を未払いのペナルティと、連帯納付義務について税理士が解説します。相続税は10ヵ月以内に一括納付遺産総額が基礎控除額（3,000万円＋相続人1人あたり600万円）を超える場合に、相続人は相続税を申告・納税しなければなりません。申告と納税の期限は被