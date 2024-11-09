「あの子ばっかり〇〇してずるい」「すべて完璧にこなしているのにまったく報われない！」毎日このようなモヤモヤした思いばかりにとらわれてしまい、生きづらさを感じている人は多い…。では、どうすればこのくるしい感情をなくせるのか――。7000人以上のモヤモヤを解決してきた人気マインドトレーナーが、感情を整理し、スッキリさわやかな自分で日々を過ごすための考え方を伝授する。モヤモヤの原因とは？モヤモヤの放置ほど危