韓国男性デュオ「東方神起」が、8日深夜放送の日本テレビ「バズリズム02」（金曜深夜1・14）にゲスト出演。体型管理について語った。番組では、2人のお気に入りのカツ丼や博多ラーメンを紹介。MCのバカリズムが、体型維持の方法について尋ねると、ユンホは「食べ物が大好きで、たくさん食べてるんですけど、でもその分、合間を縫ってジムに行ったり運動したりするから、いいバランスを保ってます」と語った。チャンミンは「