政権の看板政策「地方創生」の実現に向けた会議の初会合が開かれ、石破総理大臣は「年末までに基本的な考え方を取りまとめる」と意欲を述べました。【映像】会合の様子「地方の未来を作り地方を守る、地方こそ成長の主役との考え方に立ちまして、地方創生2.0を起動させることは、私どもの内閣の最重要課題の一つであります」（石破総理大臣）石破総理は地域の成功事例を分析し、全国に普遍化させるとしました。地方創生のため