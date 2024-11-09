千葉県市川市で起きた強盗事件で、実行役とみられる2人が再逮捕され、「悪いことをしたやつから金を回収する仕事」と聞かされていたと供述していることがわかりました。【映像】再逮捕された“実行役”の男 それぞれの供述市川市の住宅で10月、住人の女性が重傷を負い、軽自動車や現金が奪われた事件で、女性を監禁したとして逮捕された藤井柊容疑者（26）が8日、強盗傷害の疑いなどで再逮捕されました。また、高梨謙吾容疑者