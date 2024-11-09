FW･UT のような「地面の上のボール」を「長いクラブ」で飛ばせない大きな原因は“振り遅れ”！振り遅れを防ぐ一番の解決法は「グリップをしっかり握ること」と奥嶋誠昭コーチ。 理想的な入射角や軌道など「しっかりグリップ」がもたらす“効能”についてレッスンする。 なぜFW･UTは振り遅れやすいのか？ ヘッドの動きとグリップの動きの差が大きくなります クラブはヘッド側に重量が寄っているため