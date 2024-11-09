韓国コスメブランド｢rom&nd(ロムアンド)｣とローソンの共同開発ブランド｢&nd by rom&nd(アンド バイ ロムアンド)｣では、人気のティントから登場した新色2色を、2024年11月5日(火)より全国のローソン店舗にて数量限定で販売いたしております。ホリデーシーズンを盛り上げてくれる、キラキラと煌めくラメが入った新色がラインアップ。ぜひこの機会にチェックしてみてください。 人気のティント