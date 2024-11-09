【明治安田J1リーグ第36節】2024年11月9日(土)14:00キックオフFC町田ゼルビア(3位/60pt) vs FC東京(7位/51pt)[国立競技場]◆勝ったことがない国立、優勝へ正念場【FC町田ゼルビア】今節を含めて残り3試合。首位との勝ち点差は「7」。勝ったところで優勝の可能性が潰えてしまう状況だ。初のJ1挑戦の中で首位を直走ってきた町田だったが、終盤戦に入り失速。相手からの対策、負傷者など様々な理由が考えられるが、直近のリーグ戦5試