松本人志は、なぜ30年近くにわたってトップに立ち続けていたのか。そして「ポスト松本」時代のお笑いとテレビは、どう変わるのか。『松本人志とお笑いとテレビ』（中央公論新社）より一部抜粋・再構成してお届けする。 【画像】若者たちが「人を傷つける笑い」に拒否反応を示す理由 芸人に良識が求められる時代 ここ数年、お笑いの世界でもコンプライアンス(法令遵守)が求められるようになってきた。 肉体的・精神