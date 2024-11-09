米国の大学ゴルフ中継は拡大傾向米国の「ゴルフウィーク」誌がゴルフのテレビ中継に関するユニークな見解を示している。米国の大学ゴルフのテレビ中継が、アマチュアゴルフのテレビ中継拡大や未来のスターの発掘や育成、ひいてはゴルフ界全体の隆盛につながっていくという話は、非常に興味深く、是非とも日本のみなさんにご紹介したい。【写真】「若い選手の力に」報奨金600万円を寄付した日本の有名選手とはまずは米国の現状