米コモディティ騰落率ランキング＝11/08営業日時点＝ シカゴとうもろこし 0.81％ シカゴ小麦 0.17％ シカゴ大豆 0.12％ NY金 -0.4％ シカゴ牛乳 -0.83％ NY天然ガス -0.89％ シカゴ牛 -1.14％ NY銀 -1.27％ NY砂糖 -1.71％ NY改質ガソリン -2％ NYヒーティングオイル -2.07％ NYコーヒー -2.56％ NY原油 -2.73％ ※数値は前日比％