米司法省は8日、イラン政府側からトランプ次期大統領の監視や暗殺を指示されていたとされるアフガニスタン国籍の容疑者（51）を、報酬を払って殺人を依頼した罪などで訴追したと発表した。同省は、容疑者はイラン精鋭部隊の革命防衛隊の協力者だとしている。ガーランド司法長官は「イラン政府から、犯罪者仲間を使い、トランプ次期大統領を含む複数の標的への暗殺計画を進めるよう指示されていた協力者を訴追した」とコメント