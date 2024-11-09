マイワシ（写真：筆者提供）「水産資源の話を聞いて、日本が魚をとりすぎて魚がとれなくなっていることにびっくりした」「魚の漁かく量が減っているのを自分たちは関係ないと大人がいいわけしているのにもびっくりした」2024年の夏、「くしろ・あっけし海の未来調査隊！2024」（日本財団が推進する海と日本プロジェクトの一環）というイベントで、30人ほどの小学5、6年生に会いました。沿海調査エンジニアリングの大塚英治社長が総