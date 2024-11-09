バーワンという料理を知っていますか？スタジオジブリの名作『千と千尋の神隠し』で千尋のお父さんが夢中になって食べていたプニプニしたもの、あれがバーワンだとして一躍名が知られた台湾料理です。台湾には専門店もあるそうですが、まだ食べたことのないバーワンが渋谷で食べられるとSNSで見かけたので、お店を調べて、さっそく食べてきました！ 【#東京ゲソ天ブルース】ゲソ天蕎麦の系譜を追う…マ