2024年11月6日、香港メディアの香港01は、「羽毛市場が狂乱！今年のダウンジャケットは1着当たり平均200元（約4000円）の値上げ、その背景には豚肉価格が関係？」と題した記事を掲載した。同記事によると、中国北部では気温が下がり始め、冬に備えてダウンジャケットを購入する消費者が増加しているが、今年は例年に比べ価格が一段と高くなっており、例えば、昨年300元（約6000円）で販売されていたダウンジャケットは、独身の日（