26年ぶり日本一を達成したDeNAが9日、来季の監督、コーチングスタッフの陣容を発表した。三浦大輔監督（50）は5年目の長期政権となり、野手コーチには前ロッテ打撃コーチの村田修一氏（43）が就任。「男・村田」が、14年ぶりに古巣復帰する。また、2軍監督には前ハイパフォーマンス部部長の桑原義行氏（42）が就任する。 陣容は以下の通り（数字は背番号）。【監 督】三浦大輔(81)【一軍ベンチコーチ】進藤達哉(78)【一軍オ