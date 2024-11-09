インパクト抜群の筋肉女子レスラーがキュートな小顔と超人ハルクのような規格外ボディのギャップがえぐい衝撃写真を公開。ファンから驚きの声が上がっている。【画像】キュートな“小顔”とハルクなボディの衝撃ギャップWWEの第3ブランドNXTに、ボディビルダー、パワーリフター、プロレスラーで話題の“3刀流“女子レスラーことジョーディン・グレイスが登場。ハードコアの聖地としてプロレスラーにリスペクトされているフィラ