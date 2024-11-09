じっくりチャンスを待ち、大物手を仕上げる。“セレブ”のドラマティックな麻雀が戻って来た。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」11月8日の第2試合はTEAM雷電・黒沢咲（連盟）が終盤3局で3万点近い差を逆転する劇的勝利。試合後は穏やかな微笑みと共に、喜びの言葉を口にした。【映像】これぞ“セレブ”黒沢、終盤3局で決めた劇的勝利第1試合は瀬戸熊が3着。苦しいラス目から追い上げの満貫ツモで、ファンを沸かせてい