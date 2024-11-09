アメリカ大統領選挙で勝利したトランプ氏は要職人事を着々と進めています。関税政策を担うポストには、1期目でも対中関税などを主導したライトハイザー氏の起用が取り沙汰されています。イギリスのフィナンシャルタイムズによりますと、トランプ氏は、1期目で通商代表部＝USTRの代表を務めたロバート・ライトハイザー氏に対し、代表への復帰を打診したということです。トランプ政権の1期目でライトハイザー氏は、アメリカの